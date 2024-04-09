Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

В Набережных Челнах открылся первый магазин складского типа ВкусВилл: бесплатная доставка по городу и в соседний Нижнекамск

В Набережных Челнах открылся первый магазин складского типа ВкусВилл: бесплатная доставка по городу и в соседний Нижнекамск

Подписаться в Telegram

ВкусВилл активно продолжает развиваться в гибридном формате: открывать магазины для покупателей, осваивая новые регионы и расширяя доступность, а также увеличивать радиус и скорость бесплатной доставки. В рамках развития онлайн-направления ВкусВилл запускает дарксторы, магазины складского типа, работающие только на сборку и выдачу онлайн-заказов. Один из таких “тёмных” магазинов открылся в Набережных Челнах.

Запуск даркстора в регионе обусловлен стабильным ростом спроса на доставку, за последний год количество онлайн-заказов в регионе выросло на 34%. Чтобы предложить жителям Набережных Челнов и окрестностей города все возможности собственной доставки, ВкусВилл открыл мини-склад по адресу ул. Машиностроительная, дом 39/3. Площадь объекта составляет 650 квадратных метров.

Благодаря запуску даркстора, курьеры бренда теперь могут бесплатно доставлять заказы по тем адресам, удаленность которых составляет 50 километров и более. Также появилась возможность доставки за 1 час, круглосуточной и экспресс-доставки. Проверить доступность сервиса можно в мобильном приложении и на сайте ВкусВилл.

Более того, открытие даркстора в Набережных Челнах позволило покрыть сервисом бесплатной доставки и всю территорию города Нижнекамск.

Буквально через месяц на дарксторе заработают такие сервисы как кафе, пекарня и дарккитчен. Это значит, у покупателей появится возможность заказывать свежую выпечку, свежесваренный кофе, а также готовые блюда от проекта “Сгоряча”. Сгоряча — это «тёмные кухни» (дарккитчен), располагающиеся на дарксторах ВкусВилла, на них готовят свежие блюда по заказам онлайн-покупателей. Всего в меню Сгоряча более 160 наименований, разработкой рецептов занимаются профессиональные повара, и каждый месяц ассортимент дополняют 10-15 новых блюд.

По статистике, наибольшим спросом в “онлайне” в регионе пользуются следующие категории: ФРОВ (фрукты, овощи, зелень, грибы), молочная продукция, супермаркет (товары от других брендов, представленных в нашем онлайн-ассортименте в разделе "супермаркет"), кулинария и хлеб. Если говорить про конкретные позиции, то рейтинг следующий: бананы, яйцо куриное С0, авокадо Хасс (штучный), яблоко медовый хруст, лук репчатый, лимоны, молоко 3,2%, молоко 2,5%, авокадо хасс (2 штуки), вода питьевая "святой источник". Пик заказов в среднем приходится на промежуток с 10:00 до 13:00.

Всего в регионе представлено десять торговых точек бренда: пять магазинов в Казани, один в Набережных Челнах, ещё один, недавно открывшийся, в Иннополисе, а также два даркстора в Казани, и теперь новый - в Набережных Челнах.

Продукция в новый даркстор приезжает распределительного центра, находящегося в Казани. Его площадь составляет 3000 м²; несмотря на небольшой размер, мультитемпературный склад технологически оснащён по аналогии с другими логистическими комплексами ВкусВилла. Здесь предусмотрены различные зоны отгрузки и хранения: стандартная для категории фреш и ультрафреш, склад долгосрочной продукции и зона глубокой заморозки. Современный мультитемпературный склад в Татарстане позволяет привлекать новых локальных поставщиков и повышать эффективность снабжения магазинов в регионе.

Подписывайтесь на официальный пресс-канал ВкусВилл Пишет и оставайтесь в курсе всех самых актуальных новостей!

Справка

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избёнка».

В апреле 2024 года работают 1900+ магазинов и 150+ дарксторов в 155 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru.

Подробнее о компании — по ссылке.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Полезное

3 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

по санэпидемстанция травить тараканов

Новости Татарстана

день назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

замена масла в акпп форд фокус 1 в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

Новости Татарстана

22 часа назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

день назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Новости Татарстана

3 часа назад

Депутат Казанской гордумы отрицает загрязнение воздуха

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани горели провода троллейбуса
Лонгриды
20 часов назад

«Завод, киберспорт и миллионы»: на ТНТ запускают новый семейный сериал

«Завод, киберспорт и миллионы»: на ТНТ запускают новый семейный сериал

Новости Татарстана

19 минут назад

В Набережных Челнах открылся первый магазин складского типа ВкусВилл: бесплатная доставка по городу и в соседний Нижнекамск

Новости Татарстана

29 минут назад

Отчет о деятельности ГАУЗ "Станции скорой медицинской помощи" г.Казани за 2023 год

Новости Татарстана

44 минуты назад

В Набережных Челнах конфликт собутыльников закончился убийством

Новости Татарстана

2 часа назад

В Зеленодольске Татарстана прошел рейд по мигрантам – из страны выдворены 30 нелегалов
Казань вошла в список городов с самым подорожавшим жильем в РФ
Новости Татарстана
29 минут назад

Казань вошла в список городов с самым подорожавшим жильем в РФ

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, в том числе ребенок

Новости Татарстана

23 часа назад

Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь

Новости Татарстана

23 часа назад

Пожар, который начался после взрыва газа в доме в Татарстане, потушен
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше