В Набережных Челнах открылся первый магазин складского типа ВкусВилл: бесплатная доставка по городу и в соседний Нижнекамск

ВкусВилл активно продолжает развиваться в гибридном формате: открывать магазины для покупателей, осваивая новые регионы и расширяя доступность, а также увеличивать радиус и скорость бесплатной доставки. В рамках развития онлайн-направления ВкусВилл запускает дарксторы, магазины складского типа, работающие только на сборку и выдачу онлайн-заказов. Один из таких “тёмных” магазинов открылся в Набережных Челнах.

Запуск даркстора в регионе обусловлен стабильным ростом спроса на доставку, за последний год количество онлайн-заказов в регионе выросло на 34%. Чтобы предложить жителям Набережных Челнов и окрестностей города все возможности собственной доставки, ВкусВилл открыл мини-склад по адресу ул. Машиностроительная, дом 39/3. Площадь объекта составляет 650 квадратных метров.

Благодаря запуску даркстора, курьеры бренда теперь могут бесплатно доставлять заказы по тем адресам, удаленность которых составляет 50 километров и более. Также появилась возможность доставки за 1 час, круглосуточной и экспресс-доставки. Проверить доступность сервиса можно в мобильном приложении и на сайте ВкусВилл.

Более того, открытие даркстора в Набережных Челнах позволило покрыть сервисом бесплатной доставки и всю территорию города Нижнекамск.

Буквально через месяц на дарксторе заработают такие сервисы как кафе, пекарня и дарккитчен. Это значит, у покупателей появится возможность заказывать свежую выпечку, свежесваренный кофе, а также готовые блюда от проекта “Сгоряча”. Сгоряча — это «тёмные кухни» (дарккитчен), располагающиеся на дарксторах ВкусВилла, на них готовят свежие блюда по заказам онлайн-покупателей. Всего в меню Сгоряча более 160 наименований, разработкой рецептов занимаются профессиональные повара, и каждый месяц ассортимент дополняют 10-15 новых блюд.

По статистике, наибольшим спросом в “онлайне” в регионе пользуются следующие категории: ФРОВ (фрукты, овощи, зелень, грибы), молочная продукция, супермаркет (товары от других брендов, представленных в нашем онлайн-ассортименте в разделе "супермаркет"), кулинария и хлеб. Если говорить про конкретные позиции, то рейтинг следующий: бананы, яйцо куриное С0, авокадо Хасс (штучный), яблоко медовый хруст, лук репчатый, лимоны, молоко 3,2%, молоко 2,5%, авокадо хасс (2 штуки), вода питьевая "святой источник". Пик заказов в среднем приходится на промежуток с 10:00 до 13:00.

Всего в регионе представлено десять торговых точек бренда: пять магазинов в Казани, один в Набережных Челнах, ещё один, недавно открывшийся, в Иннополисе, а также два даркстора в Казани, и теперь новый - в Набережных Челнах.

Продукция в новый даркстор приезжает распределительного центра, находящегося в Казани. Его площадь составляет 3000 м²; несмотря на небольшой размер, мультитемпературный склад технологически оснащён по аналогии с другими логистическими комплексами ВкусВилла. Здесь предусмотрены различные зоны отгрузки и хранения: стандартная для категории фреш и ультрафреш, склад долгосрочной продукции и зона глубокой заморозки. Современный мультитемпературный склад в Татарстане позволяет привлекать новых локальных поставщиков и повышать эффективность снабжения магазинов в регионе.

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Справка

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избёнка».

В апреле 2024 года работают 1900+ магазинов и 150+ дарксторов в 155 городах России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru.

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