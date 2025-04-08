В миндортрансе Татарстана предложили жителям сел и деревень ездить на попутках

На заседании комитета по инфраструктуре Госсовета Татарстана заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Лилия Сафиуллина предложила жителям деревень, где отсутствует общественный транспорт, искать попутки через мессенджеры. Она рекомендовала создавать локальные чаты, где сельчане могли бы координировать совместные поездки.

В ответ на вопрос председателя комитета Андрея Егорова о количестве действующих маршрутов в сельской местности, Сафиуллина объяснила, что этот вопрос отдан на откуп муниципалитетам. Она признала наличие жалоб, особенно из малонаселённых пунктов, где транспорт не ходит, как это было в советское время. По её словам, запуск автобусов в таких местах требует значительных затрат на субсидии, что делает это невыгодным. При этом она подчеркнула, что в условиях повсеместной цифровизации у граждан есть возможность использовать современные коммуникационные платформы для организации поездок.

Однако такая инициатива вызвала критику. Егоров напомнил, что в деревнях живут пожилые люди, не все из которых могут пользоваться мессенджерами, а потому подобное решение не подходит для всех.

Дополнительное недовольство вызвал тот факт, что предложенная мера фактически поощряет использование нелегального транспорта, что противоречит закону «О такси». Один из участников заседания заметил, что подобные заявления ставят под сомнение компетентность представителей министерства, которые с одной стороны контролируют легальных перевозчиков, а с другой — рекомендуют обходные пути.

Между тем, в рамках программы с использованием казначейских кредитов, республика ранее закупила 119 автобусов на 1,4 млрд рублей для 12 муниципальных образований. Часть техники предназначалась для сельских маршрутов. Однако, как уточнила Сафиуллина, в ряде районов, в том числе Бугульминском и Лениногорском, организовать перевозки не удалось из-за отсутствия желающих участвовать в конкурсах. В 2024 году этим районам планируется передать 28 автобусов, пишет «БИЗНЕС Online».