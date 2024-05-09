В Менделеевске лихач на «Ладе» опрокинулся на крышу

В Менделеевске водитель автомобиля «Лады» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась и оказалась на крыше. Кадры появились в социальных сетях. Судя по видео, все случилось после того, как авто пересекло перекресток и снесло дорожный знак.

На место ДТП вызвали экстренные службы. По предварительной информации, серьезных травм водитель не получил, однако машина получила повреждения. Правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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