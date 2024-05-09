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В Менделеевске лихач на «Ладе» опрокинулся на крышу

На место ДТП вызвали экстренные службы

region116.dtp.official | Регион 116 Казань

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В Менделеевске водитель автомобиля «Лады» не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась и оказалась на крыше. Кадры появились в социальных сетях. Судя по видео, все случилось после того, как авто пересекло перекресток и снесло дорожный знак.

На место ДТП вызвали экстренные службы. По предварительной информации, серьезных травм водитель не получил, однако машина получила повреждения. Правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».

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