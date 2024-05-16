Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В лаборатории СИБУРа произошел взрыв

В результате взрыва в лаборатории на территории Нижнекамскнефтехима пострадали два человека, которых доставили в районную центральную больницу.

Подписаться в Telegram

В результате взрыва в лаборатории на территории Нижнекамскнефтехима пострадали два человека, которых доставили в районную центральную больницу. ЧП произошло между 9 и 10 часами.

«В ходе испытаний на лабораторной установке в здании Научно-технологического центра предприятия произошла побочная реакция с выделением энергии. В то время в непосредственной близости от оборудования находились двое сотрудников центра, которые были госпитализированы после оказания первой помощи. Их жизни не угрожает. Причины произошедшего выяснит специальная комиссия» - прокомментировали в компании.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

следы крысы

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

создание сайта цена в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Татарстана

день назад

В Казани открыли движение по улице Московской

Новости Татарстана

день назад

В РТ ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

час назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

час назад

На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения

Новости Казани

час назад

В Казани изменится маршрут автобуса №74
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

В лаборатории СИБУРа произошел взрыв

Новости Казани

2 часа назад

У казанцев заберут гаражи

Новости Казани

4 часа назад

На стенах Казанского Кремля проведут световое шоу
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной