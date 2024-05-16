В лаборатории СИБУРа произошел взрыв

В результате взрыва в лаборатории на территории Нижнекамскнефтехима пострадали два человека, которых доставили в районную центральную больницу. ЧП произошло между 9 и 10 часами.

«В ходе испытаний на лабораторной установке в здании Научно-технологического центра предприятия произошла побочная реакция с выделением энергии. В то время в непосредственной близости от оборудования находились двое сотрудников центра, которые были госпитализированы после оказания первой помощи. Их жизни не угрожает. Причины произошедшего выяснит специальная комиссия» - прокомментировали в компании.