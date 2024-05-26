В Кукморском районе сгорел дом

В Кукморском районе полностью сгорел дом. Информация о возгорании была получена на оперативное дежурство 117 пожарно-спасательной части района. Утром текущего дня поступило звонок о пожаре по адресу улица набережная села Вахитово Кукморского района. На месте выяснилось, что произошло открытое горение сарая, бани и крыши жилого дома на всей площади.

Пожарная бригада встретила хозяина и уведомила о том, что жильцы самостоятельно покинули дом. Огонь угрожал распространиться на соседние постройки. В результате пожара сгорел жилой дом и хозяйственные постройки общей площадью 120 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, обстоятельства происшествия выясняются.