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· Артем Акчурин

В Казани за новогодние каникулы в ДТП пострадали 13 человек

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В период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Казани зарегистрировано 724 ДТП, из которых 11 случаев с пострадавшими. Данные приводит пресс-служба МВД России по РТ.

Согласно данным ведомства, в результате происшествий пострадали 13 участников ДТП, среди которых 3 водителя, 7 пассажиров, включая двух детей, и 3 пешехода, получивших различные травмы.

Стоит отметить, что в четырех случаях ДТП с пострадавшими, причиной стал выезд на встречную полосу движения. В трех случаях водители не уступили дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по пешеходным переходам. А еще четыре аварии произошли из-за нарушения правил проезда перекрестков.

Кроме того, в МВД сообщили, что за новогодние каникулы было задержано 89 нетрезвых водителей.

Напомним, что в Казани до 42 рублей подорожает стоимость проезда в метро.

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