В Казани за неправильную парковку эвакуировали 500 автомобилей

В течение прошлой недели в Казани были эвакуированы 487 автомобилей за неправильную парковку на улицах города. Большая часть из них препятствовала движению общественного транспорта.

Городская инспекция и комитет по транспорту выявили, что водители оставляли свои машины под запрещающими знаками и рядом с предупреждающими табличками. Уборка дорог и освобождение проезжей части от неправильно припаркованных автомобилей стали основной задачей.

В связи с увеличением снегопадов, нагрузка на общественный транспорт в столице Татарстана значительно выросла. Нарушители, оставляющие автомобили на полосах общественного транспорта, могут быть оштрафованы на сумму до 1500 рублей.