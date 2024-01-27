Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани за неправильную парковку эвакуировали 500 автомобилей

Подписаться в Telegram

В течение прошлой недели в Казани были эвакуированы 487 автомобилей за неправильную парковку на улицах города. Большая часть из них препятствовала движению общественного транспорта.

Городская инспекция и комитет по транспорту выявили, что водители оставляли свои машины под запрещающими знаками и рядом с предупреждающими табличками. Уборка дорог и освобождение проезжей части от неправильно припаркованных автомобилей стали основной задачей.

В связи с увеличением снегопадов, нагрузка на общественный транспорт в столице Татарстана значительно выросла. Нарушители, оставляющие автомобили на полосах общественного транспорта, могут быть оштрафованы на сумму до 1500 рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

уничтожения плесени

Новости Татарстана

день назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

Интересное в Казани

2 дня назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

курсы программист 1с в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

день назад

На ремонт дорог в Татарстане потратят свыше 54 млрд рублей

Новости Татарстана

час назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за смерти рабочего прокуратура проводит проверку
Лонгриды
3 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

40 минут назад

В Казани за неправильную парковку эвакуировали 500 автомобилей

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

час назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ потратят 2,1 млрд рублей на покупку жилья льготникам
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
8 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

4 часа назад

На нескольких улицах Казани ограничат движение на несколько месяцев

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане проживают 87 жителей блокадного Ленинграда

Новости Татарстана

7 часов назад

В Нижнекамске провели научную конференцию для школьников со всего Татарстана
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
5 дней назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию