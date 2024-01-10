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В Казани скончался зампрокурор Ново-Савиновского района Радик Халилов

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Во вторник, 9 января, в возрасте 49 лет не стало заместителя прокурора Ново-Савиновского района Казани Радика Халилова. Данные приводит пресс-служба ведомства.

Халилов выделил целых 25 лет своей жизни служению в органах прокуратуры. Он занимал должность следователя и старшого прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел прокуратуры Татарстана. Кроме того, Халилов был заместителем прокурора Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана.

Прощание с Радиком Халиловым пройдет в Казани 11 января в 10.00. Церемония пройдет в помещении морга республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу: Сибирский тракт, 31а.

Ранее, в Казани за новогодние праздники в ДТП пострадали 13 человек.

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