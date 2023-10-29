Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани перенесли концерт Shaman

В Казани перенесли концерт Shaman

myseldon.com

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Певец Shaman сообщил о переносе своего запланированного концерта в Казани, который должен был состояться сегодня, 29 октября.

Причиной переноса стало изменение гастрольного графика артиста. Важно отметить, что ранее приобретенные билеты на октябрьское выступление Shaman останутся действительными для новой даты, 19 ноября.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 2 до 7 тысяч рублей. Согласно информации от «Татнефть Арены», практически все места на концерте уже были проданы.

В комментариях под постами певца фанаты выразили свое возмущение тем, что о переносе выступления было объявлено всего за сутки до запланированной даты. Многие из них приехали в столицу Татарстана из других регионов, потратив значительное время и средства на дорогу.

«Я в шоке от того, что они предупредили за такой короткий период времени. Мы тоже приехали из другого города, уже забронировали отель. Билеты придется вернуть», — отметила Екатерина Иванова.

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