В Казани перенесли концерт Shaman

Певец Shaman сообщил о переносе своего запланированного концерта в Казани, который должен был состояться сегодня, 29 октября.

Причиной переноса стало изменение гастрольного графика артиста. Важно отметить, что ранее приобретенные билеты на октябрьское выступление Shaman останутся действительными для новой даты, 19 ноября.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 2 до 7 тысяч рублей. Согласно информации от «Татнефть Арены», практически все места на концерте уже были проданы.

В комментариях под постами певца фанаты выразили свое возмущение тем, что о переносе выступления было объявлено всего за сутки до запланированной даты. Многие из них приехали в столицу Татарстана из других регионов, потратив значительное время и средства на дорогу.