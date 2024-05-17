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В Казани не поддержали комплекс по пиролизу иловых осадков

В Казани прошли публичные дебаты по вопросу экологической экспертизы производственного комплекса для термохимической переработки отходов.

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В Казани прошли публичные дебаты по вопросу экологической экспертизы производственного комплекса для термохимической переработки отходов. В мероприятии приняли участие 19 человек.

Пиролиз, как процесс разложения под воздействием высокой температуры, используется для утилизации иловых осадков сточных вод. Жители Казани задавали вопросы о технологии, а не о месте строительства комплекса. Горожане сделали 23 замечания.

Один из участников заявил, что сооружение вредно для окружающей среды из-за содержания вредных веществ в газовых выбросах. Другой житель поблизости от химических предприятий, применяющих пиролиз, рассказал о проблемах с дыханием после выбросов.

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