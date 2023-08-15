Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани 5 млн рублей направят на создание нового фонтана на Кабане

В Казани 5 млн рублей направят на создание нового фонтана на Кабане

bangkokbook.ru

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В Казани на озере Нижний Кабан планируется установить плавающий фонтан. Для реализации этого проекта было выделено 4,48 миллиона рублей на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Однако эти работы не являются единственными в списке. В общем техническом задании указаны 17 объектов, выполнение которых предусматривает общая сумма тендера в размере 66,14 миллиона рублей. Все работы планируется завершить до 1 декабря 2023 года.

Отдельно по фонтану, его разработка обойдется в 3,58 миллиона рублей, а на государственную экспертизу будет потрачено 142 тысячи рублей. Оставшаяся сумма контракта будет покрыта НДС.

Тендер выиграл ООО «ПК „Мелиорация“», владельцем которого является Фанзит Идрисов. По данным "СПАРК-Интерфакс", компания заработала 146,98 миллиона рублей с чистой прибылью в 23,68 миллиона рублей в 2022 году.

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