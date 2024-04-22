В Казани 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов

С 23 апреля 2024 года, в Казани начнут проводить опрессовки тепловодов тепловых сетей «Татаэнерго». Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.

Мужчина рассказал, что отопительный период в прошлом году стартовал уже 5 октября и длился 198 суток. 20 апреля отопительный сезон окончен, и уже со вторника начинаются опрессовки тепловодов с прекращением подачи теплоносителя и отсутствием горячей воды у потребителей.

В период с 23 по 26 апреля и с 30 июля по 2 августа специалисты начнут испытывать тепловоды центральной и южной частей Казани от ТЭЦ-1 и котельной «Азино»;

С 14 по 18 мая – тепловоды Заречной зоны от ТЭЦ-2 и котельной «Савиново»;

Со 2 по 5 июля – ТЭЦ-3, территория «Жилплощадки» и некотоорая часть Авиастроительного района.

Графики отключения горячего водоснабжения появятся на сайтах теплоснабжающих компаний, комитета ЖКХ, на официальном портале администрации и на сайте «Открытой Казани». Кроме того, объявления появятся на подъездах домов.