В Казань доставили 65 новых автобусов с кондиционерами и камерами

Минниханов и глава Казани Ильсур Метшин участвовали в передаче новых автобусов. В город пришли 65 газомоторных машин. Об этом рассказал Раис Татарстан.

Глава региона осмотрел автобусы. Известно, что первая партия из 20 машин пришла в Казань еще в сентябре, а теперь прибыли еще 65.

Водитель Наиль Валиуллин сообщил, что в новых транспортах есть 2 дополнительных газовых баллонов.

Кроме того, новые автобусы оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения.

Новые автобусы будут направлены на маршруты с большим пассажиропотоком. Выяснилось, что транспорт рассчитан на 96 пассажиров. Внутри 28–29 мест.

Ранее мы писали о том, что появились подробности побега жителя Казани из зала Московского районного суда 9 октября 2024 года.

По какой причине за фигурантом не пошли приставы, которые обязаны сопровождать осужденных - неизвестно. В настоящее время хулигана ищут.