В Каире откроют филиал КФУ до конца года
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета в Каире. Открытие второго ВУЗа за границей планируют осуществить до конца года. Сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.
Студенты будут углубленно изучать русский язык. А выпускники университета получат диплом Казанского федерального университета. Качество и содержание обучения также будут соответствовать Казанскому вузу.
Первыми осуществят набор по следующим специальностям: «лечебное дело», «стоматология», «фармация». Студенты будут обучаться платно. Лишь самый выдающиеся смогут получать гранты, которую покроют часть стоимость или вовсе полностью