В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС

В период со 2 по 4 октября 2024 года, в Университете Иннополис состоится 1-ый форум БРИКС. На нем РФ, Китай, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Эфиопия, Египет, Южная Африканская Республика и Иран будут обсуждать вопросы нацразвития и сотрудничества в сфере инноваций и бизнеса.

Взаимодействие стран, развитие специальной сети iBRICS, а также передача технологий и план сотрудничеству – все это и многое другое обсудят специалисты. Об этом сообщили в администрации Иннополиса.

Ранее мы писали о том, что Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч человек.

Специалисты составили генеральный план развития города Альметьевска до 2040 года. Слушания пройдут уже совсем скоро - 13 сентября 2024 гола. Об этом рассказал руководитель Института планирования Олег Григорьев.