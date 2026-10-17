Более 25 тысяч обращений поступило в Госжилинспекцию Татарстана с начала года
AI Изображение носит иллюстративный характер
Свыше 25 тысяч жалоб на содержание жилья и работу коммунальных служб накопилось у жителей республики за девять месяцев 2026 года. В Госжилинспекцию Татарстана с января по сентябрь ушло 25 146 обращений, и это уже больше, чем за весь предыдущий год. Данные ведомства опубликованы 17 октября.
Основной поток пришел из Казани — 14 742 обращения, что на 39,5% выше уровня аналогичного периода годом ранее. Чаще всего горожан беспокоили квитанции и начисления за ЖКУ, текущий ремонт общедомового имущества и перебои с горячей водой. Жаловались люди и на состояние подъездов и дворов, на проблемы с холодной водой и канализацией. Только за первые три недели сентября через ГИС ЖКХ направили 2 074 обращения.
В Набережных Челнах число жалоб выросло на 35,5% и достигло 3 464. Альметьевский район прибавил 43% — до 1 724 обращений, Зеленодольский вырос в 2,5 раза, до 1 016. В Нижнекамском районе показатель поднялся на 20% (938), в Менделеевском — на 49% (121), в Бавлинском — на 40% (49).
Есть и обратная динамика. В Чистопольском районе обращений стало примерно на 39% меньше (122), в Нурлатском — более чем на 40% (34), в Мамадышском — на 27% (16). А из Кайбицкого района за девять месяцев не пришло ни одной жалобы, хотя годом ранее там зафиксировали единственное обращение.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец