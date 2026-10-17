Более 25 тысяч обращений поступило в Госжилинспекцию Татарстана с начала года

Свыше 25 тысяч жалоб на содержание жилья и работу коммунальных служб накопилось у жителей республики за девять месяцев 2026 года. В Госжилинспекцию Татарстана с января по сентябрь ушло 25 146 обращений, и это уже больше, чем за весь предыдущий год. Данные ведомства опубликованы 17 октября.

Основной поток пришел из Казани — 14 742 обращения, что на 39,5% выше уровня аналогичного периода годом ранее. Чаще всего горожан беспокоили квитанции и начисления за ЖКУ, текущий ремонт общедомового имущества и перебои с горячей водой. Жаловались люди и на состояние подъездов и дворов, на проблемы с холодной водой и канализацией. Только за первые три недели сентября через ГИС ЖКХ направили 2 074 обращения.

В Набережных Челнах число жалоб выросло на 35,5% и достигло 3 464. Альметьевский район прибавил 43% — до 1 724 обращений, Зеленодольский вырос в 2,5 раза, до 1 016. В Нижнекамском районе показатель поднялся на 20% (938), в Менделеевском — на 49% (121), в Бавлинском — на 40% (49).

Есть и обратная динамика. В Чистопольском районе обращений стало примерно на 39% меньше (122), в Нурлатском — более чем на 40% (34), в Мамадышском — на 27% (16). А из Кайбицкого района за девять месяцев не пришло ни одной жалобы, хотя годом ранее там зафиксировали единственное обращение.