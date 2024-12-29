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В декабре в Татарстане нашли 18 превышений по оксиду углерода и азота

С начала 2024 года станции мониторинга качества...

пресс-служба МЭПР РТ

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С начала 2024 года станции мониторинга качества воздуха, контролируемые Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, осуществили более 4,3 миллиона измерений состояния атмосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Из общего числа замеров более 1,3 миллиона было сделано на пяти автоматических станциях контроля загрязнения воздуха (АСКЗА), расположенных в Казани. Эти станции сыграли ключевую роль в мониторинге состояния атмосферы в столице республики.

В декабре в Татарстане зарегистрировано 18 случаев, когда концентрации оксида углерода и оксида азота превысили допустимые пределы. Одно из таких превышений в Казани произошло из-за высокоинтенсивного автомобильного движения, что существенно повлияло на качество воздуха в городе.

В Нижнекамске превышение нормы оксида углерода было связано с работой снегоуборочной техники на ледовом катке, который находится в непосредственной близости от одной из станций мониторинга. Власти объяснили, что из-за работы такой техники в зимний период в воздух выбрасывается повышенное количество загрязняющих веществ.

Министерство экологии также уточнило, что данные с 17 автоматических станций могут временно отсутствовать на онлайн-платформе «Экологическая карта Республики Татарстан». Причиной этого является проведение технического обслуживания и ремонта аналитического оборудования, что связано с необходимостью его регулярного обновления и настройки.

Ведомство продолжает работать над обеспечением точности и своевременности данных, при этом предпринимаются все усилия для поддержания высокого уровня экологической безопасности в республике.

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