В Челнах Татарстана 10 апреля приезжая компания зарезала мужчину из-за телефона

В Татарстане 4 жителей Костромской области будут судить за убийство и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ РТ.

По информации управления, 10 апреля прошлого года — на автовокзале в Челнах 4 обвиняемых познакомились с 27-летним молодым человеком. Последний ждал автобус до Альметьевска, и до его приезда хотел попить спиртное.

Жители другого региона среди которых были 41-летняя дама и 17-летний подросток, приняли решение украсть у нового приятеля деньги. Фигуранты избили потерпевшего, а затем нанесли ему ножевые ранения в голову и спину. Тело умершего агрессоры оставили в лесопосадке, а перед, как уйти, украли у него одежду и мобильник.

Компания уехала из города, а погибшего только через несколько дней нашли проходящие мимо местные жители. Сейчас 4 обвиняемых находятся под стражей, все они предстанут перед судом.