В Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением
Катя Царева
В Набережных Челнах обнаружено тело 70-летнего мужчины с огнестрельным ранением. О произошедшем сообщили пользователи в социальных сетях.
По предварительным данным, трагедия случилась в посёлке ГЭС. Женщина услышала звук выстрела, а позже обнаружила своего мужа мёртвым. На месте была найдена охотничья двустволка.
Все детали случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.
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