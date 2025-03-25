В Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением

В Набережных Челнах обнаружено тело 70-летнего мужчины с огнестрельным ранением. О произошедшем сообщили пользователи в социальных сетях.

По предварительным данным, трагедия случилась в посёлке ГЭС. Женщина услышала звук выстрела, а позже обнаружила своего мужа мёртвым. На месте была найдена охотничья двустволка.

Все детали случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ.