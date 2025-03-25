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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Сейчас женщина настаивает на проведении пятого ...

pixabay.com

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В социальных сетях набирает внимание история жительницы Татарстана, которая уже три года добивается привлечения к ответственности медиков, которых считает виновными в смерти своего новорождённого ребёнка. За это время она организовала проведение четырёх экспертиз, каждая из которых дала разные выводы. Сейчас женщина настаивает на проведении пятого исследования.

Следственный комитет по Республике Татарстан продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления, В.А. Липскому, представить доклад о текущем ходе дела. Кроме того, А.И. Бастрыкин дал распоряжение и.о. директора Судебно-экспертного центра СК России, А.Е. Кречету, предоставить информацию о сроках проведения назначенной экспертизы.

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