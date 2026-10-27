Набивные стеллажи для склада: когда плотность важнее доступа

Хранить плотно, брать медленно: что нужно знать, прежде чем ставить глубинные стеллажи

Набивные стеллажи для склада решают одну задачу: впихнуть как можно больше паллет в минимум площади. Решают блестяще. И так же блестяще разоряют тех, кто поставил их под неподходящий товар.

Разберем, где эта система работает на вас, а где против.

Как устроена набивная система

Представьте обычный фронтальный стеллаж, из которого убрали проходы между рядами. Остался один длинный тоннель из стоек и опорных направляющих. Погрузчик заезжает внутрь, ставит паллету на рельсы, выезжает. Следующая паллета встает позади или перед первой, и так до конца канала.

Паллеты не лежат на траверсах, как на классических системах. Они опираются краями на консольные направляющие, закрепленные на вертикальных рамах. Поэтому стеллаж набивной паллетный иногда называют «стеллажом с заездом» или «накатным без роликов».

Главный принцип: один канал, один товар. Нельзя достать паллету из середины, не вынув те, что стоят ближе к входу.

Два режима работы: LIFO и FIFO

Здесь и прячется ключевое решение.

Тупиковая (набивная, drive-in) схема. Загрузка и выгрузка идут с одной стороны. Работает по принципу LIFO: последним пришел, первым ушел. Занимает меньше места, обходится дешевле. Подходит для товара без срока годности.

Проходная (drive-through) схема. Загрузка с одной стороны, выгрузка с противоположной. Принцип FIFO: первым пришел, первым ушел. Требует двух торцевых проходов, зато закрывает задачу ротации. Нужна для продуктов, химии, всего, где есть срок годности и партионный учет.

Если вы путаете схемы, скорее всего, в итоге получите просроченный товар в глубине канала. Это самая частая претензия к системе.

Для какого склада подходят глубинные стеллажи

Условия работы системы жесткие. Если выполняются все, плотность хранения вырастает в разы. Если хотя бы одно нарушено, система превращается в склад-лабиринт.

Подходит, когда:

товаров немного, ассортимент узкий, но объем каждой позиции большой;

одинаковые паллеты складируются партиями по 5–10 и больше штук в канале;

оборачиваемость невысокая или сезонная: пиво, напитки, консервы, шины, стройматериалы;

нужно хранение в холоде или морозильной камере, где каждый кубометр объема стоит дорого;

требования к доступу к каждой паллете отсутствуют.

Не подходит, когда:

ассортимент широкий, а партии мелкие;

нужна выдача «любой паллеты в любой момент»;

товар хрупкий или паллеты разной высоты и качества;

склад работает с жестким FIFO на скоропортящемся товаре и нет проходной схемы.

Правило простое. Много одинакового товара, редкая смена позиций: система работает. Много разного, нужен быстрый доступ: берите фронтальные или другие паллетные решения.

Сколько реально дает глубинное хранение

Экономия площади считается легко. На фронтальных стеллажах значительная часть склада уходит на проходы между рядами. На глубинных проходы убираются, и полезная площадь хранения растет.

Пример. Помещение 1000 м². На фронтальных стеллажах под хранение отводится условно 40–50 % площади, остальное проходы и зоны. Глубинная система позволяет увеличить долю хранения заметно, нередко в 1,5–2 раза по числу паллетомест. Точная цифра зависит от высоты, глубины канала и техники.

Но у плотности есть цена. Коэффициент использования паллетомест ниже расчетного. Часть каналов заполнена не до конца: пока партия не набралась, место простаивает. Закладывайте в расчет коэффициент заполнения порядка 80–85 %, а не 100.

Что считать при проектировании

Нагрузка на стеллаж для склада такого типа считается иначе, чем на классический. Паллета давит на консольные направляющие, а они передают нагрузку на рамы. Поэтому проектировщик проверяет:

Глубину канала. Чем глубже, тем больше паллет стоит подряд и тем выше требования к направляющим и жесткости конструкции. Обычно используют от 2 до 10 паллет в глубину, в зависимости от техники и условий. Вес паллеты. Берется максимальный, а не средний. Высоту стеллажа и яруса. Влияет на устойчивость и на то, как погрузчик будет заезжать внутрь. Габарит паллеты и качество поддонов. Кривые или поврежденные поддоны цепляются за направляющие и ломают конструкцию. Тип погрузчика и ширину его мачты. Заезжать в канал нужно уверенно, а не «по сантиметру».

Последнее оборачивается самыми дорогими авариями. Оператор, который заезжает в узкий канал на скорости, задевает рамы. Одна такая встреча, и несущая стойка деформирована.

Типичные ошибки при выборе и эксплуатации

Вот что видно на реальных складах:

Покупают систему «потому что экономит место», не проверив, подходит ли ассортимент. Выбирают тупиковую схему для товара со сроком годности. Не защищают стойки отбойниками. Погрузчик цепляет рамы в первый же месяц. Закладывают слишком глубокие каналы, а потом ждут, пока наберется партия. Используют разные паллеты в одном канале. Одна нестандартная паллета блокирует весь ряд. Не обучают операторов. Работа внутри стеллажа требует другой техники вождения, чем на фронтальных системах.

Любую из них проще предупредить расчетом, чем потом исправлять на объекте.

Где посмотреть готовые решения

Если задача понятна, а товар подходит под глубинное хранение, не стоит изобретать конструкцию с нуля. Готовые глубинные (набивные) стеллажи под разные нагрузки, глубину каналов и высоту позволяют быстро сравнить параметры. Подбор идет по трем исходным данным: вес паллеты, количество одинаковых паллет и высота потолка.

Хотите набивной стеллаж купить без переплаты за лишнюю глубину и усиление? Сначала посчитайте реальные партии по каждой позиции. Часто выясняется, что нужны каналы по 4–5 паллет, а не по 10.

Оснастка, которая продлевает жизнь конструкции

Стеллажи набивного типа работают в тяжелом режиме: постоянные заезды, нагрузка, риск удара. Поэтому базовую комплектацию стоит дополнить:

Отбойниками на стойки. Защита от случайных ударов погрузчика.

Защита от случайных ударов погрузчика. Ограничителями въезда. Не дают заехать глубже, чем нужно.

Не дают заехать глубже, чем нужно. Направляющими для колес погрузчика на нижнем уровне. Упрощают заезд и снижают риск зацепа.

Упрощают заезд и снижают риск зацепа. Защитой торцов рам. Самое уязвимое место конструкции.

Эти элементы стоят заметно меньше, чем замена поврежденной рамы. Плюс они дисциплинируют операторов.

Мини-FAQ: три вопроса перед покупкой

Чем набивной стеллаж отличается от обычного паллетного?

В обычном каждая паллета доступна напрямую с прохода. В набивном паллеты стоят в один ряд внутри канала, и доступ идет только к крайней. Плотность выше, избирательность ниже.

Можно ли хранить в глубинных стеллажах продукты с ограниченным сроком годности?

Да, но только по проходной схеме с загрузкой с одной стороны и выгрузкой с другой. Тупиковая схема дает принцип LIFO и риск просрочки в глубине канала.

Сколько паллет можно ставить в глубину?

Зависит от техники, нагрузки и конфигурации. Практический диапазон в большинстве проектов составляет от 2 до 10 паллет. Конкретную глубину определяет расчет под ваш товар и оборачиваемость.