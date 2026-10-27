У побережья Дагестана выявили снижение уровня кислорода в Каспии

В российской части Каспийского моря ученые обнаружили участки, где придонные воды содержат меньше кислорода. Изменения зафиксировали специалисты Российской академии наук во время экспедиции на научном судне «Денеб». Исследования охватывали различные районы Каспия, в том числе прибрежные зоны у берегов Дагестана, а также включали наблюдения за состоянием планктонных сообществ.

Снижение концентрации кислорода может создавать неблагоприятные условия для водных организмов. По одной из версий исследователей, на ситуацию могли повлиять сильные паводки и селевые потоки в Дагестане. Вместе с потоками воды в море могли поступить значительные объемы органических веществ, разложение которых сопровождается потреблением кислорода.

Ученые также рассматривают возможность влияния природных факторов. При недостаточном перемешивании морских вод кислород с поверхности медленнее поступает в глубокие слои, что может способствовать его дефициту у дна.

Помимо изменений кислородного режима, экспедиция выявила сдвиги в составе планктона. При температуре воды около 20 градусов увеличивается количество некоторых организмов, тогда как ракообразные, коловратки и отдельные личиночные формы встречаются реже. Также исследователи отметили изменение положения теплого водного слоя относительно данных, полученных в 2024 году.

Для определения причин происходящего были собраны пробы воды, образцы морских организмов и материалы для изучения микропластика. Их дальнейший анализ проведут в лабораториях.

При этом специалисты подчеркивают, что, несмотря на отдельные отклонения, общее состояние российского сектора Каспия остается устойчивым. В ходе экспедиции явлений, которые могли бы представлять потенциальную опасность, не обнаружили, сообщает "Самара Онлайн 24".