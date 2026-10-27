Новости Казани

Казань вошла в топ-3 направлений на ноябрьские праздники

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Спрос на поездки из Москвы в Казань на ноябрьск...

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Спрос на поездки из Москвы в Казань на период ноябрьских праздников в 2026 году вырос на 46,8% по сравнению с прошлым годом. Данные предоставил сервис путешествий «Туту».

Маршрут Москва — Казань занял третье место по популярности среди десяти востребованных направлений, показав при этом самый значительный рост. Бронирования в обратном направлении, из Казани в Москву, увеличились на 13,7%. В целом интерес к поездкам в Татарстан на праздничную неделю вырос на 18,1%.

Лидером рейтинга остается маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Число бронирований из Петербурга в Москву выросло на 8%, а в обратную сторону — на 5,2%. Также в список популярных направлений вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Воронеж.

По данным сервиса, в короткие праздничные выходные россияне предпочитают поезда. Доля железнодорожных поездок в общем объеме бронирований выросла на 1,8 процентного пункта, столько же прибавили авиаперелеты. При этом доля автобусных поездок сократилась на 3,6 процентного пункта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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