Казань вошла в топ-3 направлений на ноябрьские праздники

Спрос на поездки из Москвы в Казань на период ноябрьских праздников в 2026 году вырос на 46,8% по сравнению с прошлым годом. Данные предоставил сервис путешествий «Туту».

Маршрут Москва — Казань занял третье место по популярности среди десяти востребованных направлений, показав при этом самый значительный рост. Бронирования в обратном направлении, из Казани в Москву, увеличились на 13,7%. В целом интерес к поездкам в Татарстан на праздничную неделю вырос на 18,1%.

Лидером рейтинга остается маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Число бронирований из Петербурга в Москву выросло на 8%, а в обратную сторону — на 5,2%. Также в список популярных направлений вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Воронеж.

По данным сервиса, в короткие праздничные выходные россияне предпочитают поезда. Доля железнодорожных поездок в общем объеме бронирований выросла на 1,8 процентного пункта, столько же прибавили авиаперелеты. При этом доля автобусных поездок сократилась на 3,6 процентного пункта.