В апреле 2024 года в Татарстане обещают температуру выше нормы на 1 градус

Жителям республики обещают довольно теплый апрель. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

В апреле прогнозируется погода намного теплее, чем обычно. Средняя температура воздуха в регионе будет на 3 градуса выше нормы.

По данным прогноза, в Татарстане с 2 по 4 апреля сильных осадков ожидать не стоит. Ночью ожидается туман с температурой от 0 до + 7 градусов. Днем может потеплеть до + 8...+14 градусов.

В пятницу, 5 апреля 2024 года атмосферный фронт принесет дожди. Ночью прогнозируется +1...+6 градусов, а днем +7...+12 градусов.

В субботу, 6 апреля, в отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ночью столбики термометра будут на уровне +1..-4 градусов и +1...+6 градусов днем.

В течение всего весеннего месяца средняя суточная температура прогнозируется на 1 градус выше нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы.