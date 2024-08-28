В аэропортах РТ сняли ограничения

В Татарстане в двух аэропортах отменили ограничения на авиаперевозки. Об этом стало известно 28 августа из Telegram-канала «Представитель Росавиации».

Сообщается, что это касается аэропортов в Казани и Нижнекамске. Ограничения начали действовать с 7:00 и 9:00 утра соответственно. В указанный период на альтернативные аэродромы было перенаправлено десять рейсов.