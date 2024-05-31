В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Для обеспечения безопасности граждан сегодня утром 31 мая в аэропорте Бегишево специалисты ввели ограничения.

Территория не принимала и не отправляла самолеты с 06:25 по московскому времени.

В 8:37 стало известно, что аэропорт Казани открыт для приёма и вылета самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса РТ.



В Нижнекамске тоже сняты ограничения.

Ранее мы писали о том, что несколько рейсов не прилетели в казанский аэропорт.