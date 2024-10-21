Уже 7 детей отравились в нижнекамской школе № 15

После отравления несовершеннолетних в школе № 15 в Нижнекамске было заведено дело.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали эпидрасследование. Специалисты взяли пробы воды, еды и смыва с поверхностей. В учреждении провели дезинфекцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Количество госпитализированных школьников, которые отравились, выросло до 7 человек, по данным на 21 октября.

По предварительной информации, кроме детей в медучреждение с аналогичными симптомами попала педагог по биологии. После этого на карантин закрыли 8 классов, из них — 5 начальных. Через некоторое время всех школьников перевели на дистанционное обучение, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани один человек погиб после дорожного происшествия с велосипедами. По словам местного жителя, 2 велосипедиста ехали по мосту в одну сторону.