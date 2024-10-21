Уже 7 детей отравились в нижнекамской школе № 15
Катя Царева
После отравления несовершеннолетних в школе № 15 в Нижнекамске было заведено дело.
Сотрудники Роспотребнадзора организовали эпидрасследование. Специалисты взяли пробы воды, еды и смыва с поверхностей. В учреждении провели дезинфекцию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Количество госпитализированных школьников, которые отравились, выросло до 7 человек, по данным на 21 октября.
По предварительной информации, кроме детей в медучреждение с аналогичными симптомами попала педагог по биологии. После этого на карантин закрыли 8 классов, из них — 5 начальных. Через некоторое время всех школьников перевели на дистанционное обучение, пишет Mash Iptash.
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