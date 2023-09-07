Утвердили дату: стало известно, когда Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Государственному совету

Госсовет РТ утвердил дату послания Рустама Минниханова 14 сентября

В Государственном Совете РТ сегодня прошло заседание, на котором приняли решение о созыве сразу двух заседаний Государственного Совета шестого созыва. Сообщается, что осенняя сессия парламента откроется 14 сентября в десять часов утра сорок шестым заседанием. Во время него глава республики Рустам Минниханов огласит ежегодное послание Государственному совету.

Позже, в 12 часов этого же дня, в Государственном Совете состоится сорок седьмое заседание парламента. Проводилось заседание Президиума председателем госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Отмечается, что в повестке дня сорок шестого заседания Госсовета значится только один вопрос - ежегодное послание раиса РТ Госсовету о внутреннем и внешнем положении республики. Отмечается, что было принято решение о прямой теле- и радиотрансляции послания, так как оно традиционно вызывает большой интерес.

В повестке дня сорок седьмого заседания вносится 18 вопросов. В их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральных законопроект.