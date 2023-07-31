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· Полина Модестова

Утратили силу больше 80 распоряжений: в Татарстане отменили введенные во время ковида ограничения

В Татарстане в июле 2023 года отменили введённые в период коронавируса ограничения
Утратили силу больше 80 распоряжений: в Татарстане отменили введенные во время ковида ограничения

pixabay

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Правительством Татарстана были отменены ограничения и меры поддержки, которые вводились в период пандемии COVID-19. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Официальный документ появился на портале правовой информации.

В результате утратили силу больше 80 распоряжений и постановлений. В частности, документы о стимулирующих выплатах и мерах, направленных на предотвращение распространения в Татарстане COVID-19. Утратили силу и документу о масочном режиме, самоизоляции, QR-кодах и многое другое.

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