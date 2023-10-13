Устанавливает ряд ограничений: в РТ утвердили особый режим на памятниках археологии

В РТ утвердили границы территории и особый режим на 61 памятнике археологии

В республике были утверждены границы и особый режим использования территории на 61 памятнике археологии, о чем сообщили в пресс-службе комитета республики по охране объектов культурного наследия.

До конца 2023 года планируется установить границы территории еще в отношении 106 объектов археологического наследия Татарстана.

Отмечается, что особый режим использования земельных участков устанавливает ряд ограничений. К примеру, в границе территорий запрещено капитальное строительство. Помимо того, проводить археологические, полевые, мелиоративные, хозяйственные и другие работы возможно только при обязательном согласовании действий с комитетом, а также при условии обеспечения сохранности объектов.

В комитете напомнили, что утверждение границ территорий осуществляется в том числе в рамках создания и наполнения национальной системы пространственных данных, которая реализуется на территории четырех пилотных регионов: Краснодарского края, Иркутской области, Пермского края и Татарстана.