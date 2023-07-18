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· Полина Модестова

Указ подписан: Рифкат Минниханов назначен президентом Академии наук РТ

Рифкат Минниханов назначен президентом Академии наук РТ
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Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения», экс-начальник ГИБДД РТ Рифкат Минниханов официально стал главой Академии наук Татарстана. Утверждающий его кандидатуру в должности президента АН РТ указ был подписан исполняющим обязанности раиса республики Алексеем Песошиным. Сам документ был опубликован на сайте президента РТ.

Подписали указ сегодня, 18 июля, в казанском Кремле. Глава Татарстана Рустам Минниханов находится сейчас в Турции с рабочим визитом.

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