Указ подписан: Рифкат Минниханов назначен президентом Академии наук РТ

Рифкат Минниханов назначен президентом Академии наук РТ

Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения», экс-начальник ГИБДД РТ Рифкат Минниханов официально стал главой Академии наук Татарстана. Утверждающий его кандидатуру в должности президента АН РТ указ был подписан исполняющим обязанности раиса республики Алексеем Песошиным. Сам документ был опубликован на сайте президента РТ.

Подписали указ сегодня, 18 июля, в казанском Кремле. Глава Татарстана Рустам Минниханов находится сейчас в Турции с рабочим визитом.