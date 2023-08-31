Учат песни на русском и татарском: в парках Казани «жизнелюбы» проводят кружки хора
KZN.RU
В парках Казани продолжаются открытые хоровые репетиции в рамках проекта «Жизнелюб». На занятиях участники «Кружка хора» учат и исполняют песни не только на русском, но и на татарском языке.
На данный момент уже известно расписание на сентябрь. Все репетиции будут проходить в 17:00, вход свободный для старшего поколения:
- 1 сентября в парке «Комсомолец» (входная группа);
- 15 сентября в парке им.Урицкого (сцена);
- 22 сентября в парке им. Горького (конец аллеи);
- 29 сентября на бульваре «Ак Чәчәкләр» (мастерская, ул.Абсалямова 29к1).