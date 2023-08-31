Учат песни на русском и татарском: в парках Казани «жизнелюбы» проводят кружки хора

«Жизнелюб» продолжает вести кружок хора в парках Казани в сентябре 2023 года

В парках Казани продолжаются открытые хоровые репетиции в рамках проекта «Жизнелюб». На занятиях участники «Кружка хора» учат и исполняют песни не только на русском, но и на татарском языке.

На данный момент уже известно расписание на сентябрь. Все репетиции будут проходить в 17:00, вход свободный для старшего поколения: