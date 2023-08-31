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· Полина Модестова

Учат песни на русском и татарском: в парках Казани «жизнелюбы» проводят кружки хора

«Жизнелюб» продолжает вести кружок хора в парках Казани в сентябре 2023 года
Учат песни на русском и татарском: в парках Казани «жизнелюбы» проводят кружки хора

KZN.RU

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В парках Казани продолжаются открытые хоровые репетиции в рамках проекта «Жизнелюб». На занятиях участники «Кружка хора» учат и исполняют песни не только на русском, но и на татарском языке.

На данный момент уже известно расписание на сентябрь. Все репетиции будут проходить в 17:00, вход свободный для старшего поколения:

  • 1 сентября в парке «Комсомолец» (входная группа);
  • 15 сентября в парке им.Урицкого (сцена);
  • 22 сентября в парке им. Горького (конец аллеи);
  • 29 сентября на бульваре «Ак Чәчәкләр» (мастерская, ул.Абсалямова 29к1).
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