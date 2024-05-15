Участники «Движения первых» из РТ летом могут полететь в Турцию

Участники дипломатических клубов «Движения Первых» получили возможность отправиться в Турцию в рамках обменной программы. Первое путешествие запланировано на лето 2024 года и будет продолжаться от 10 до 12 дней.

Для участия в обменной программе необходимо быть членом одного из дипломатических клубов «Движения Первых», которые активно функционируют во многих школах республики Татарстан.