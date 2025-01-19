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Тверские законодатели приехали за опытом в Татарстан

Сегодня, 19 января, в столицу Татарстана приеха...

пресс-служба Госсовета РТ

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Сегодня, 19 января, в столицу Татарстана приехали представители из Тверской области, их возглавил председатель регионального Законодательного собрания Сергей Голубев. Цель визита — обучиться и узнать лучшие практики РТ и поставить подпись на соглашение о работе между законодательными органами двух регионов, сообщает «Татар-информ».

Делегации предлагается интересная программа: они поедут в современный Иннополис, узнают больше о прошлом в старинном Болгаре, ознакомятся с деятельностью КФУ и осматривают туристические места Казанского Кремля. Главный акцент будет уделен социальным программам РТ и работе с Агентством инвестиционного развития.

Среди гостей— ведущие депутаты парламента Твери, отвечающие за бюджет, сельское хозяйство и местное управление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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