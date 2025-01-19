Тверские законодатели приехали за опытом в Татарстан

Сегодня, 19 января, в столицу Татарстана приехали представители из Тверской области, их возглавил председатель регионального Законодательного собрания Сергей Голубев. Цель визита — обучиться и узнать лучшие практики РТ и поставить подпись на соглашение о работе между законодательными органами двух регионов, сообщает «Татар-информ».





Делегации предлагается интересная программа: они поедут в современный Иннополис, узнают больше о прошлом в старинном Болгаре, ознакомятся с деятельностью КФУ и осматривают туристические места Казанского Кремля. Главный акцент будет уделен социальным программам РТ и работе с Агентством инвестиционного развития.Среди гостей— ведущие депутаты парламента Твери, отвечающие за бюджет, сельское хозяйство и местное управление.