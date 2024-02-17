Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Титов и Минниханов обсудили меры поддержки предпринимателей

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с поддержкой предпринимателей, сокращением административного бремени и защитой интересов бизнеса.

Рустам Минниханов отметил, что объем валового регионального продукта в 2023 году превысил 4 трлн рублей, при этом четверть этой суммы пришлась на малое и среднее предпринимательство.

Борис Титов выразил высокую оценку системным мерам, принимаемым Татарстаном в поддержку бизнеса, а также условиям для инвестиций.

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