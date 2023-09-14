Температура составит 4–10 градусов: стало известно, сколько еще в РТ сохранится теплая погода

О продолжительности теплой погоды рассказали специалисты гидрометцентра Татарстана

В Татарстане в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. При этом в ближайшие выходные теплая погода сохранится и воздух прогреется до 24 градусов, сообщают специалисты гидрометцентра республики.

В Татарстане не ожидается существенных осадков в ближайшие три дня, а днем в субботу, 16 сентября, местами возможен небольшой дождь. Ночью в выходные температура воздуха составит 4–10 градусов тепла, а днем - 18–24 градусов тепла.

В понедельник, 18 сентября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, ожидается теплая и сухая погода - от 18 до 23 градусов тепла. На следующий же день, 19 сентября, местами возможны кратковременные дожди, а температура понизится до 15–20 градусов.