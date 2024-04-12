Театр имени Камала на 1 300 человек в Казани окружат парком и набережной

В Казани вокруг нового здания театра имени Камала будет парк. Там появится событийная площадка и амфитеатр.

Вместимость нового строения - 1 300 человек. Около театра будет набережная озера Кабан, парком со стороны ул. Назарбаева, озелененное общественное пространство на крыше и террасах.

В парке планируют проводить фестивали и спектакли. Прогулочные дороги набережной будут реконструированы. Кроме того, недалеко от общественного пространства появится пирс с доступом к воде и площадка для детей.

В администрации Казани рассказали, что в настоящее время на месте специалисты завершили санитарную чистку деревьев. Также уже отсыпана береговая линия, чтобы погрузить сваи под пирс, проведен демонтаж ограждений и конструкций моста и др.

Возвести новый театр имени Камала планируют к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года, пишет "Реальное время".