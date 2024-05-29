Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей

Татарстанстат выложил данные о заработных платах врачей и педагогов. Выяснилось, что цифры доходов медиков достигли исторического рекорда - в среднем около 101,7 тыс. рублей ежемесячно. Средний персонал в этой области получает в среднем 51 тысячу рублей, а молодой медперсонал - примерно 40 тысяч рублей.



При этом педагоги в школах в среднем зарабатывали - 51,1 тыс. рублей, а учителя в учреждениях, которые подчинены федеральному центру - больше 70,5 тыс. рублей. Если же преподаватель работал в школе, принадлежащей к Татарстану, то его доход не был больше 52,3 тыс. рублей. В муниципальной школе - 50,8 тыс. рублей.



Отметим, что зарплата педагогов в детсадах в среднем - 46,5 тыс. рублей. Сотрудники учреждениях допобразования получали примерно 52,8 тыс. рублей, пишет АиФ.