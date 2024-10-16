Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом
Подписаться в Telegram

Сбер продолжает поддерживать проведение в Татарстане Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». В новом сезоне эксперты банка провели лекции в школах республики.

«Урок цифры» этого сезона познакомил школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они смогли освоить основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробовали развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Школьники узнали, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом (AI) для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Уроки цифры» стали нашей осенней традицией. Общаясь со школьниками, мы видим, как ребята с интересом вовлекаются в диалог и задают много вопросов. Нам очень хочется донести до будущего поколения важность взаимодействия с ИИ, ведь оно открывает абсолютно новые горизонты. Начинать обучение необходимо с ранних лет, чтобы в дальнейшем формировать кадровый резерв в этой перспективной сфере, ведь с помощью ИИ сейчас делается порядка 80% открытий, а инвестиции в эту область, за 5 лет, выросли в 30 раз».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

стоимость уничтожения тараканов

Новости Казани

день назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Интересное в Казани

3 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

установить чехлы на автомобиль цена в Красноярске

Новости Татарстана

16 часов назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

16 часов назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Казани

день назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо
Лонгриды
14 часов назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроект по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

час назад

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Гид по скидкам Казани

день назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

Новости Татарстана

час назад

В РТ ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Новости Татарстана

час назад

Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом
В Набережных Челнах названы самые высокооплачив...
Новости Татарстана
час назад

В Набережных Челнах названы самые высокооплачиваемые вакансии

Новости Татарстана

2 часа назад

Экс-глава Тукаевского района просился домой, но его оставили в СИЗО до декабря

Новости Казани

2 часа назад

Власти Казани опровергли запрет на старые и грязные авто из-за БРИКС

Новости Татарстана

19 часов назад

ВТБ запустил пилот оплаты по лицу в кафе и магазинах
В известном литературном городе Татарстана улуч...
Важное в РТ
6 дней назад

В известном литературном городе Татарстана улучшили связь