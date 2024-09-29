Татарстанские предприниматели приобрели 96 тысяч объектов недвижимости

Предприниматели Татарстана продолжают активно инвестировать в рынок недвижимости, что подтверждает недавняя статистика. С 2019 года было приобретено свыше 96 тысяч объектов, включая 5,8 тысяч помещений, 5,7 тысяч земельных участков и 2,3 тысячи зданий. Эти цифры демонстрируют растущий интерес к коммерческой недвижимости в республике, что подчеркивает начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Александра Абдуллина.

Ситуация на рынке недвижимости остается динамичной: в июле текущего года зарегистрировано около 1 200 договоров участия в долевом строительстве, в то время как в августе это число снижалось до менее тысячи. Это снижение может свидетельствовать о корректировке в инвестиционных планах и ожиданиях предпринимателей.

Тем не менее, тенденция к приобретению недвижимости не утихает. Татарстан продолжает привлекать внимание как местных, так и иностранных инвесторов, что способствует развитию инфраструктуры и улучшению делового климата в регионе. Коммерческая недвижимость остается одной из ключевых категорий, обеспечивающих стабильный рост и развитие татарстанской экономики.