Новости Татарстана

На Kazan Digital Week-2026 ожидают подписать более сотни соглашений

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Организаторы Kazan Digital Week-2026 ожидают по...

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Организаторы Kazan Digital Week-2026 рассчитывают, что по итогам форума будет подписано свыше 100 соглашений. Такой прогноз озвучил президент Академии наук Татарстана, сопредседатель оргкомитета мероприятия Рифкат Минниханов в интервью РИА Новости.

По его словам, для устроителей важнее не количество дискуссий, а практическая отдача от внедрения технологий. «Главный критерий для нас — не количество обсуждений, а польза от применения технологий: за обсуждением должны следовать проверка решений и совместная работа. Важно, что по результатам форума принимается не декларативная резолюция, а протокол поручений», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что в прошлом году 84% экспонентов нашли на площадке новых клиентов, и в этот раз организаторы ждут не меньшего результата. Для этого все три дня форума будут работать зоны делового общения и переговорные, а участникам рекомендовали заранее подавать заявки на встречи с иностранными делегациями и готовить конкретные вопросы.

Ожидается, что подписанные соглашения затронут применение искусственного интеллекта в различных отраслях, беспилотные системы, подготовку кадров и международное сотрудничество.

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