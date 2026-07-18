Экономика

Казанцы в автосфере чаще других увольняются в первый месяц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанцы в автосфере чаще других увольняются в п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Аналитики hh.ru и сервиса Dream Job выяснили, почему жители Татарстана уходят с работы в первые полгода. Главная причина — несовпадение ожиданий с реальностью: так ответили 63% опрошенных.

Многие принимают решение об увольнении почти сразу. Большинство — в течение первого месяца, 23% — за первую неделю, а 10% — в день выхода. Чаще всего об уходе задумываются сотрудники автомобильного бизнеса, затем — маркетинга, рекламы, PR, IT и сферы безопасности. Причем пик таких мыслей приходится на возраст 35–44 года.

Что именно не устраивает? Деньги, условия труда и нагрузка выше обещанной. 63% татарстанцев пожаловались, что реальность после выхода на работу не совпала с рассказами на собеседовании. Также многих не устроили стиль управления, зарплаты, бонусы, объем работы, график и переработки.

Раннее увольнение меняет поведение кандидатов. 73% респондентов после такого опыта стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных тщательнее проверяют отзывы, условия, задачи и стиль управления до принятия предложения. «Для компаний это оборачивается снижением доверия и усложняет каждый следующий найм», — отметил основатель Dream Job Борис Курбатов.

Ранее мы писали, что 70% казанцев знают зарплаты коллег. Чаще всего осведомлены мужчины и люди с высоким доходом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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