Казанцы в автосфере чаще других увольняются в первый месяц

Аналитики hh.ru и сервиса Dream Job выяснили, почему жители Татарстана уходят с работы в первые полгода. Главная причина — несовпадение ожиданий с реальностью: так ответили 63% опрошенных.

Многие принимают решение об увольнении почти сразу. Большинство — в течение первого месяца, 23% — за первую неделю, а 10% — в день выхода. Чаще всего об уходе задумываются сотрудники автомобильного бизнеса, затем — маркетинга, рекламы, PR, IT и сферы безопасности. Причем пик таких мыслей приходится на возраст 35–44 года.

Что именно не устраивает? Деньги, условия труда и нагрузка выше обещанной. 63% татарстанцев пожаловались, что реальность после выхода на работу не совпала с рассказами на собеседовании. Также многих не устроили стиль управления, зарплаты, бонусы, объем работы, график и переработки.

Раннее увольнение меняет поведение кандидатов. 73% респондентов после такого опыта стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных тщательнее проверяют отзывы, условия, задачи и стиль управления до принятия предложения. «Для компаний это оборачивается снижением доверия и усложняет каждый следующий найм», — отметил основатель Dream Job Борис Курбатов.

Ранее мы писали, что 70% казанцев знают зарплаты коллег. Чаще всего осведомлены мужчины и люди с высоким доходом.