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Татарстанские пенсионерки приняли участие в ТВ-программе про супер-бабушек

Ильсеяр Попова и Назима Гумерова, две пожилые ж...

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Ильсеяр Попова и Назима Гумерова, две пожилые жительницы Челнов, снялись в передаче «За гранью» на телеканале НТВ, пишут «Челнинские Известия». 72-летняя Ильсеяр, активная приверженка спорта с прыжками на парашютах, совершила более 50 прыжков, у нее могло выйти по 3 прыжка в сутки.

81-летняя Назима, занявшаяся физическим тренингом, поставила новый рекорд. Сотрудники передачи были восхищён её физической формой, схожей с уровнем молодых спортсменов. Постоянные тренировки в фитнес-клубе и занятия по армлифтингу поддерживают Назиму в хорошей форме, а совсем недавно она захотела научиться боевым искусствав.

Внучка Назимы, Арина, сообщила, что вся их семья занимается спортом: мать любит кататься на мотоциклах и метать ножи, а сама Арина катается на лошадях. В студии Назима показала большую физическую силу, легко подняв штангу весом 40 килограммов.

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