Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой
Лилия Хайруллина | Official
Татарстанская певица Лилия Хайруллина не так давно вернулась из Аргентины в Казань. Она рассказала, почему ее не было на сцене и в медиапространстве. Об этом написали в издании «Интертат».
Девушка сообщила, что она родила четвертого ребенка родила еще в марте 2024 года, в Буэнос-Айресе.
Певица не решалась рассказывать о событии. так как ей пришлось пройти через некоторые сложности и возможно она обо всем сообщит чуть позже.
Сейчас с ней и ребенком все хорошо.
Ранее мы писали о том, что заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин стал папой сына.
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