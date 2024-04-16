Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Татарстанская певица Лилия Хайруллина не так давно вернулась из Аргентины в Казань. Она рассказала, почему ее не было на сцене и в медиапространстве. Об этом написали в издании «Интертат».

Девушка сообщила, что она родила четвертого ребенка родила еще в марте 2024 года, в Буэнос-Айресе.

Певица не решалась рассказывать о событии. так как ей пришлось пройти через некоторые сложности и возможно она обо всем сообщит чуть позже.

Сейчас с ней и ребенком все хорошо.

Ранее мы писали о том, что заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин стал папой сына.