Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию с 4 января

С 4 января жители Татарстана смогут пройти диспансеризацию, которая возобновится уже с завершением праздничных выходных. Поликлиники республики начнут полноценную работу, предоставляя возможность каждому пройти медосмотр. Глава Министерства здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул, что программа направлена на поддержание здоровья населения и выявление начальных стадий болезней.



В 2024 году медосмотр смогут пройти татарстанцы, которые родились в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также все жители старше 40 лет. Главная цель — своевременное выявление хронических болезней, среди которых сердечно-сосудистые патологии и диабет, и формирование персональных рекомендаций для поддержания здоровья.

Инициатива является частью национального проекта «Здравоохранение», который реализуется с 2019 года.



Для участия в программе необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с документами. Записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии или при личном обращении. Минздрав Татарстана напоминает, что регулярное медицинское обследование — это важный шаг к сохранению здоровья и повышению качества жизни.