Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Татарстанцу дали 9 лет за покушение на госизмену – он 2 раза неудачно пытался перейти к украинцам

Татарстанцу дали 9 лет за покушение на госизмену – он 2 раза пытался перейти границу
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Уроженца Мензелинска Татарстана Вячеслава Кузнецова приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на государственную измену и попытку перейти к запрещенному в России легиону «Свобода России» *. Приговор был вынесен 2-й Западным окружным военным судом, пишет ТАСС.

Суд выяснил, что 36-летний мужчина захотел перейти на границу России с Украиной и вступить в легион. Фигурант 2 раза хотел пересечь государственную границу пешком, однако его каждый раз разворачивали.

У Вячеслава есть высшее образование, но он не работает. Мужчина сообщил, что в период с 10 мая по 5 июня прошлого года хотел перейти границу и вступить в запрещенную в РФ организацию. Так, фигурант направил анкету на электронную почту организации Украины. Он готовился выполнять задачи, которые были направлены против безопасности России.

Уроженец Татарстана был признан виновным по части 1 статье 30, статье 275 УК РФ, части 1 статье 30, части 2 статье 205.5 УК РФ.

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