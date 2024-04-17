Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Главный государственный инспектор Татарстана по пожарному надзору Максим Трущин сообщил, где именно жители региона смогут приготовить шашлыки в майские праздники.

Специалисты напомнил, что приготовление еды около леса, в природной среде под деревьями запрещено в любое время года.

Готовить мясо можно на приусадебных или садоводческих участках, если их нет в перечне населенных пунктов, которые подвержены угрозе пожаров. В этот список 120 поселков и деревень, 75 садовых товариществ, а также такие города, как Казань, Елабуга, Болгар и Зеленодольск.

В других пунктах готовить еду на открытом огне можно, однако при соблюдении требований:

1. Мангал должен находиться на твердой поверхности.

2. В ходе готовки рядом должны быть средства для тушения огня.

3. Расстояние до ближайшего строения или дерева должно быть не меньше 5 метров.

4. На территории не должно быть сухой травы или горючего мусора.

5. После использования пламени место очага горения следует засыпать землей, песком или же залить водой.