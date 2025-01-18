Татарстанцам напомнили о штрафах за езду с недействительными водительскими правами

Срок службы водительских удостоверений, что оканчивалась с 1 января по 31 декабря 2022 года, закончится уже в этом году. Тем, кто владеет такими документами, необходимо обновить их в срочном порядке. С конца 2025 года автоматическое обновление работы этих удостоверений прекратится. Эту информацию предоставили в МВД России, передаёт ТАСС.



А вот удостоверения, чья работа завершается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут актуальны еще 3 года.