Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Мама фигуранта сообщила, что 28 марта ее сыновья Стас и Тимерлан пришли домой и пошли спать, однако на другой день ей позвонили из подразделения по делам несовершеннолетних и заявили, что друг мальчиков умер. Тогда местная жительница увидела, что ее дети лежат без сознания.

Тимерлана не стало по дороге в медучреждения, Стаса удалось спасти. Медики диагностировали сильное отравление наркотиками. После выписки молодого человека арестовали за склонение к употреблению наркотических веществ. На следующий день в СИЗО он свел счеты с жизнью.

Парень написал в записке, что детей Екатерины и друзей заставлял употреблять наркотики дилер Артём, вот только даже после этого уголовное дело не сдвинулось, пишет mash_iptash.

Ранее мы писали о тои, что стена аптеки упала на 35-летнего рабочего в поселке ГЭС в Набережных Челнах.