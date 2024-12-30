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Татарстан вошёл в топ-5 рейтинга регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

Татарстан вошел в пятерку лидеров среди российс...

kzn.ru

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Татарстан вошел в пятерку лидеров среди российских регионов по показателю цифровой зрелости в сфере государственного управления, экономики и социальной сферы, получив 97,5% из возможных 100%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РТ.

В рейтинге наибольшие показатели продемонстрировали Белгородская область (98,9%), Московская область (98,4%), Сахалинская область (98%) и Тульская область (97,8%). Несмотря на это, Татарстан по-прежнему удерживает высокие позиции, что подчеркивает успешность реализации цифровых инициатив на уровне региона.

Цифровая зрелость каждого региона оценивается по 38 критериям, охватывающим пять ключевых областей: «Государственное управление», «Общественный транспорт», «Образование», «Здравоохранение» и «Городское хозяйство». Эти параметры позволяют объективно оценить уровень внедрения цифровых технологий в разные аспекты жизни и работы местных властей.

Данный рейтинг является частью масштабного национального проекта «Цифровая экономика», который был инициирован в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Проект направлен на интеграцию передовых технологий в ключевые сферы, что способствует повышению качества жизни граждан и укреплению позиций России на международной арене.

Татарстан активно развивает «умные» города, внедряя инновационные решения в области городской инфраструктуры и транспорта. Например, в Казани появились системы для улучшения логистики на дорогах, создания эффективных парковок и других удобных решений для горожан, что снижает заторы и повышает мобильность.

Кроме того, республика продолжает усиливать свои позиции в цифровом здравоохранении и образовании, где внедрение высокотехнологичных решений помогает повысить доступность и качество услуг. В частности, активно развиваются платформы для онлайн-консультаций, электронные медицинские карты и образовательные сервисы, доступные для всех жителей.

Эти успехи в цифровизации также обеспечивают улучшение взаимодействия граждан с органами власти через электронные услуги, что существенно снижает время на обработку запросов и способствует улучшению обслуживания населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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